Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanan şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1,26 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirildi.
Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK