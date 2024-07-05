Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; 10,42 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK