Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde sentetik kannabinoid ve metamfetamin ile hassas terazi ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 şüphelinin üzerlerinde 21,90 gram sentetik kannabinoid ve 9,32 gram metamfetamin ile hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticaret yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan A.A. ve H.İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.