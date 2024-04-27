Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 18,52 Gram Madde Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 18,52 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK