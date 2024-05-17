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Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şüphelinin üzerinde 19,38 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahsın üzerinde; 19,38 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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