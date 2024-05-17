Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şüphelinin üzerinde 19,38 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahsın üzerinde; 19,38 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK