Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 0,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK