Bozüyük'te Tren Yolu Geçidinde Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tren yolu hemzemin geçidindeki elektrikli bariyerlere çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Bulvarı tren yolu hemzemin geçidinde meydana gelen kazada D.A. idaresindeki 26 PK 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda hemzemin geçitte bulunan elektrikli bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK