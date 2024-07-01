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Bozüyük'te Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilde bulunan 14 yaşındaki yolcu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün sabah yaşanan ve bir gencin hayatını kaybettiği trafik kazasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Eskişehir'den Bozüyük yönünde doğru ilerleyen K.Ç.'nin kullandığı 65 AAT 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla atarak ters döndü. Kazada sürücü baba K.Ç. yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki oğlu Enes Erdem Ç. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Poyra köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçta bulunan Enes Erdem Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü baba K.Ç. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Enes Erdem Ç.nin cenazesi incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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