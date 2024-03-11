Bozüyük'te trafik güvenliği için sürücülere uyarılar yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik güvenliği önlemleri kapsamında ekipler, sürücüleri bilgilendirerek emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler trafik güvenliği için sürücüleri uyarıyor.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, 'Emniyet Kemeri Kullanımın Önemi ve Zorunluluğu' hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - BİLECİK