Bozüyük'te Trafik Denetimlerinde 651 Araç Sürücüsüne 754 Bin 558 TL Cezai İşlem Uygulandı
Bozüyük ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 651 araç sürücüsüne toplam 754 bin 558 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezalar arasında hız ihlali, araç kullanma sürelerine uymama, muayenesiz araç kullanma gibi ihlaller yer alıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uygulanan trafik denetimlerde 651 araç sürücüsüne 754 bin 558 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekiplerince Bozüyük - Eskişehir ve Bursa kara yollarında yapılan trafik denetimlerinde 651 araç sürücüsüne toplam 754 bin 558 TL trafik idari para cezası uygulandı. 375 araç sürücüsüne 'Radar-Hız İhlali', 3 araç sürücüsüne 'Araç Kullanma Sürelerine Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Taşıma Kanunu Yetki Belgesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Uzun Farlarla Seyir Halinde Bulunmak' maddeleri gereğince toplam 651 araç sürücüsüne 754 bin 558 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK