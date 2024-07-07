Üye Girişi
Haberler

Bozüyük'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki bir tır, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise bilinmiyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır, önünde ilerleyen başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bilecik istikametinden Bozüyük yönüne ilerleyen H.K.'nin kullandığı 43 BH 505 plakalı tır, şelale rampasında önünde ilerleyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada tır şoförü H.K. yaralanırken, çarptığı aracın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı H.K.'ye yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar

 Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title