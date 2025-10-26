Haberler

Bozüyük'te Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Sosyal Medyada Paylaşıldı, Sürücü Yakalandı

Bozüyük'te Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Sosyal Medyada Paylaşıldı, Sürücü Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tehlikeli motosiklet sürüşü yaparak bu anları sosyal medyada paylaşan sürücü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak toplamda 66 bin TL ceza kesildi ve sürücü belgesi iki ay süreyle geri alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bu tehlikeli anları sosyal medyada paylaşan sürücü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Bozüyük'te bir motosiklet sürücüsünün sosyal medyada paylaştığı trafikte tehlikeli sürüş yaptığı görüntüler üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Kısa sürede tespit edilen sürücünün ekipler tarafından yapılan incelemede 7 farklı trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye toplam 66 bin 962 TL idari para cezası kesilirken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Motosikleti ise 2 ay trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
