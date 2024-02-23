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Bozüyük'te Sürücü Belgesi İptal Edilen Şahsa İdari Para Cezası

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan bir şahsa idari para cezası uygulandı. Aranan şahıs jandarmaya teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Hakaret ve Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullandığı' anlaşılan şahsa idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler yapmış oldukları uygulamada, Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesince 'Hakaret' suçundan aranan ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı anlaşılan araç sahibi ve sürücüsüne toplam 25 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. Aranan şahıs Bozüyük Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik Bozüyük Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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