Bozüyük'te Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK