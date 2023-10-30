Bozüyük'te silahlı kavga: 2 şüpheli tutuklandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve 2 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.K, S.Ç, A.A. ile H.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.Ç. ile A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa