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Bozüyük'te Sağanak Yağış Sonucu Su Taşkınları Oluştu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi. Rögarlar taştı ve caddeler ile ara sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar güçlükle ilerleyebildi, vatandaşlar ise kendilerini ıslanmaktan korumaya çalıştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle rögarlar taştı. Caddeler ve ara sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar, su taşkınlıkların yaşandığı caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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