Bozüyük'te otomobil refüje çarptı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki refüje çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 26 FU 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hafif yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. - BİLECİK