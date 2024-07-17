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Bozüyük'te otomobil refüje çarptı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki refüje çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 26 FU 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hafif yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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