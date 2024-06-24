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Bozüyük'te kavga ihbarına giden polisler 2 ayrı suçtan aranan kadını yakaladı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde bekleyen şüpheli kadının 2 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Kadın gözaltına alınarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kavga ihbarına giden ekipler tarafından 2 ayrı suçtan aranan şüpheli kadın yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yediler Mahallesinden gelen kavga ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde beklemekte olan şüpheli kadının; Karasu Sulh Ceza Hakimliğince, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' ve Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Basit Yaralama' olmak üzere 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Bozüyük Kavga Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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