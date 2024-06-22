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Bozüyük'te Kaçan Şüpheli Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından; bel kısmında şüphe arz edecek şekilde kabarıklık bulunan şüpheli 'Genel Bilgi Toplama' (GBT) sorgulaması için kimlik istenildiği esnada dur ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üstünde; 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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