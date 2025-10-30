Haberler

Bozüyük'te Hava Destekli Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza

Bozüyük'te Hava Destekli Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden 11 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller tespit edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hava araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 11 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ilçesi Diş Hastanesi Kavşağı'nda hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kırmızı ışık ihlali, kask takmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve yolcu indirme-binme kurallarına uymama gibi ihlaller tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda 11 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Trafik kuralları sizlerin ve diğer tüm yol kullanıcılarının can güvenliği için vazgeçilmezdir. Lütfen kurallara uyalım ve çok daha güvenli bir trafik ortamına hep birlikte erişelim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.