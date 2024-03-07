Bozüyük'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 4 ay 40 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Acıpayam İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık' ve 'tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 4 yıl 4 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK