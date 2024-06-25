Bozüyük'te Firari Şüpheli Yakalandı
Bozüyük ilçesinde 'Tehdit' ve 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ihlali yapan firari şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ayrıca arandığı tespit edildi ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde firari şüpheli yakayı ele verdi.
Bozüyük'te; 'Tehdit' ve 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ihlali yapan firari şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin ayrıca Bozüyük Ailenin Korunması İlamat Masasınca arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK