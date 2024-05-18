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Bozüyük'te firari şahıs yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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