Bozüyük'te firari şahıs yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK