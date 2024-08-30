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Bozüyük'te Dolmuşta Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasıyla Ortaya Çıktı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dolmuşta yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi. Şüpheli, yolcunun düşürdüğü cüzdanı alarak dolmuştan ayrıldı. Olayın ardından şüpheli yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolmuşta yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerası sayesinde gün yüzüne çıktı.

Bozüyük'te yaşanan hırsızlık olayında Asayiş Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kameraları kontrol edildi. Yapılan kontrolde; Kasımpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde dolmuş içerisinde yolculuk yapmakta olan vatandaş dolmuştan inerken cüzdanını düşürdüğünü fark eden şüpheli cüzdanı alarak Stad caddesi istikametine doğru dolmuştan ayrıldığı tespit edildi.

Olay yeri ve çevresinde titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu cüzdanı çalan şüpheli yakalanarak hakkında 'Açıktan Hırsızlık' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Suça konu çalıntı cüzdan içerisindeki bin 610 TL nakit para ve muhtelif kartlar sahibine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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