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Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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