Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK