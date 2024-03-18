Bozüyük'te aranan şahıs yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİLECİK