Bozüyük'te aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Yakalan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK