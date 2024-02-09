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Bozüyük'te aranan şahıs yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Yakalan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Bozüyük Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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