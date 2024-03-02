Bozüyük'te 5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; Erdek İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi. Mutat sayıda merminin bir adet silahla ev veya işyerinde bulundurulması suçu kapsamınca şahsa adli işlem başlatıldı. - BİLECİK