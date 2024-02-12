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Bozüyük'te 3 yıl 1 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Tutuklanarak Bilecik Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Bozüyük Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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