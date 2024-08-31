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Bozüyük'te 122 Araç Sürücüsüne 244 Bin 813 TL Trafik Cezası

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Bozüyük ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 122 araç sürücüsüne toplamda 244 bin 813 TL trafik idari para cezası uygulandı. Cezalar arasında radar-hız ihlali, muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi ihlaller yer alıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 122 araç sürücüsüne 244 bin 813 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ekiplerince 226 araç sürücüsü denetlenirken 122 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. 111 araç sürücüsüne 'Radar-hız ihlali', 2 araç sürücüsüne 'Muayenesiz araç kullanmak', 2 araç sürücüsüne 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 2 araç sürücüsüne 'Aykırı ışık donanımı takmak, kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Araç kullanma sürelerine uymamak', 1 araç sürücüsüne 'Takograf kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Fazla yolcu taşımak', 1 araç sürücüsüne 'Seyir halinde cep telefonu ile görüşmek', 1 araç sürücüsüne 'Sigortasız araç kullanmak' maddeleri gereğince toplam 244 bin 813 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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