Bozulan kamyonu çekiciye yüklemeye çalışan şahıslara tır çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

HATAY - - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bozulan kamyonu çekiciye yüklemeye çalışan şahıslara tır çarptı; 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Tem otoyolu Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; arıza yapan kamyonunun çekiciye yüklendiği esnada aynı istikamette ilerleyen bir tır, şahısların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesetler de olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.