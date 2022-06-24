Bozulan asansörden çıkmaya çalışırken boşluğa düşüp yaralandı Bozulan asansörden çıkmaya çalışırken boşluğa düşüp yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan sucu, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğundan düştü. Bozulan asansörden çıkmaya çalışırken boşluğa düşüp yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan sucu, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğundan düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sucu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan Kent konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Güdücü sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3 kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali Güdücü, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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