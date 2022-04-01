Bozkurt Kaymakamlığından 'taşan dere nedeniyle konutlar boşaltıldı' haberlerine yalanlama - Haberler

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Bozkurt Kaymakamlığından 'taşan dere nedeniyle konutlar boşaltıldı' haberlerine yalanlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bozkurt Kaymakamlığından 'taşan dere nedeniyle konutlar boşaltıldı' haberlerine yalanlama

Bozkurt Kaymakamlığı, "Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı konutların boşaltıldığı" yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Bozkurt Kaymakamlığı, "Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı konutların boşaltıldığı" yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizdeki hava sıcaklığı artışlarına müteakip, karların erimesinden dolayı derelerde yükselen su seviyesiyle ilgili bazı basın ve yayın kuruluşlarında bazı konutların boşaltıldığı tarzında asılsız haberler yapılmıştır. Halkı endişe ve korkuya sevk edecek bir durum yoktur. Dere yatakları Kaymakamlığımız koordinesinde, belediye, DSİ, Özel İdare ve özel firma araç ve ekiplerince kontrol altındadır. Herhangi bir konut ve benzeri alanda su basması dahi gerçekleşmemiştir" denildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozkurt, su, 3. Sayfa, Haberler

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