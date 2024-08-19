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Bozdoğan'daki orman yangına müdahale sürüyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Kırsal alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler büyük çaba harcıyor.

Bozdoğan'daki orman yangına müdahale sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bozdoğan'ın Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Kırsal alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan çıkan yangını bölgedeki ekipler yangını söndürmek için büyük bir çaba harcıyor. Birçok gönüllü vatandaş da yangın söndürmek için çalışmalara destek verirken, yangının başladığı andan itibaren 24 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen, ekipler yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Şiddetli rüzgarlar ve sarp arazi şartları yangına müdahaleyi zorlaştırırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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