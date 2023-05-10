Bozdoğan'daki motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent ve Kavaklı Mahallesi'nde iki şahsa ait motosikletlerin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN