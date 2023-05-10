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Bozdoğan'daki motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı

Bozdoğan'daki motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent ve Kavaklı Mahallesi'nde iki şahsa ait motosikletlerin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bozdoğan Hisarcık Aydın 3. Sayfa Haberler

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