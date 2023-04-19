Bozdoğan'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi ile, satın alan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi ile, satın alan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Çamlıdere Mahallesi'nde 1 şüpheli şahsın (torbacı) evinde ve eklentilerinde yapılan aramada paketler halinde 7 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs ile birlikte kendisinden uyuşturucu temin eden 2 şüpheli yakalandı. O.İ. isimli şüpheli şahıs (torbacı) adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN