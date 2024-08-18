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Bozdoğan'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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Bozdoğan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bozdoğan'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,6 kişi de yaralandı. AFAD ve itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan ve akasında sepet takılı olduğu öğrenilen traktör Dutağaç-Kızılca köyü arasındaki Orman Gölü yakınlarındaki bir yerde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada traktör altında kalan 30 yaşındaki Barış Aydın isimli kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozdoğan İtfaiye 3-sayfa trafik AFAD 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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