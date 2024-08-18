Bozdoğan'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Bozdoğan'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,6 kişi de yaralandı. AFAD ve itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan ve akasında sepet takılı olduğu öğrenilen traktör Dutağaç-Kızılca köyü arasındaki Orman Gölü yakınlarındaki bir yerde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada traktör altında kalan 30 yaşındaki Barış Aydın isimli kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AYDIN