Bozdoğan'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Bozdoğan'da çıkan yangında metruk ev alevlere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde kullanılmayan ahşap metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN