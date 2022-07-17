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Bozdoğan'da çaldılar, Nazilli'de yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bozdoğan'da çaldılar, Nazilli'de yakalandılar

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir bakkaldan 565 paket sigara çalan şüpheliler, Nazilli'de yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir bakkaldan 565 paket sigara çalan şüpheliler, Nazilli'de yakalandı.

Aydın genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken hırsızlık şüphelileri Nazilli'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeni Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri ön plakası olmayan ve arka plakasını bir ip vasıtası ile kapalı olduğu bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, yaptıkları incelemede araç içinde çok sayıda sigara paketi buldu. Yapılan araştırmada paketlerin Bozdoğan'ın Yazırlı Mahallesi'ndeki H.K'ya ait bir bakkaldan çalındığı tespit edildi. Olayın anlaşılmasının ardından M.K ve E.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozdoğan Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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