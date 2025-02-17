Bozcaada'da Tıbbi Tahliye Gerçekleşti
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Bozcaada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa