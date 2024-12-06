Bozcaada'da Tıbbi Tahliye Gerçekleşti
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tıbbi tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Bozcaada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE