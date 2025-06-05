Bozcaada'da Gemiye 8 Milyon TL Cezası

Bozcaada'da Gemiye 8 Milyon TL Cezası
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı tespit edilen bir gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası kesildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemede, Türk bayraklı CLİAS-5 isimli geminin atık alım tankerinden denize tortu ve yağ çökeltisi basıldığı belirlendi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında denize slaç bastığı gerekçesiyle bir gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası kesildi.

Bozcaada demir sahasında demirlemiş halde bulunan Türk bayraklı CLİAS-5 isimli atık alım tankerinden kaynaklı denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) basıldığı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanan gemide işlem yapıldı.

Yapılan incelemenin ardından gemiye 8 milyon 218 bin TL para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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