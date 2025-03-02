AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor

Bozcaada'da Deniz Mayını Kontrollü Olarak İmha Edildi

Bozcaada'da Deniz Mayını Kontrollü Olarak İmha Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denizde bulunan 200 kilogram TNT içeren İngiliz yapımı deniz mayını, Sahil Güvenlik ve Sualtı Savunma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denizde bulunan İngiliz yapımı deniz mayını kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesi Tuzburnu mevkisinde sahilden yaklaşık 45 metre deniz içerisinde İngiliz yapımı 200 kilogram TNT içeren deniz mayını tespit edildi. Durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından mayın kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
img

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
img

Bu fotoğrafın faturası Okan Buruk'a ağır oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Ramazan'ın başında skandal karar

İsrail'den Ramazan'ın başında skandal hamle! Tamamını iptal ettiler
Eşyalarını almak için geldiği sevgilisinin evinde önce darbedildi sonra gasbedildi

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı! Tuzağa düşürüp darbetti
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Şarkıcı Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti: Yıllara kafa atmışım resmen

Ceylan meşhur yer sofrası pozunu tekrar çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.