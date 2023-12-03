Üye Girişi
Haberler

Boyu kadar ayakkabı kolisini çalıp kayıplara karıştı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da 10 yaşlarındaki bir çocuğun içerisinde piyasa değeri yaklaşık 6 bin TL'yi bulan ayakkabı kolisini çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Boyu kadar ayakkabı kolisini çalıp kayıplara karıştı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 10 yaşlarındaki bir çocuğun içerisinde piyasa değeri yaklaşık 6 bin TL'yi bulan ayakkabı kolisini çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezi Marulcu mahallesi Kadınana caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ayakkabı mağazası işleten B.Ç. ve Y.Ç., isimli çift akşam saatlerinde dükkanlarını kapatırken iş yeri önünde sergiledikleri ayakkabıları koydukları bir kolinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen çift gördükleri karşısında hayrete düştü. Görüntülerde 10 yaşlarındaki bir çocuğun iş yeri önüne geldiği ve ardından çevreyi birkaç saniye kolaçan ettikten sonra içi ayakkabı dolu koliyi düzeltip ardından koliyi kucaklayarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Çocuğun koliyi güçlükle taşıması ise 'boyu kadar koliyi çaldı' yorumlarına sebep oldu.

Öte yandan, çalınan kolinin içerisindeki ayakkabıların değerinin yaklaşık 6 bin TL olduğu ve çiftin polise başvurmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title