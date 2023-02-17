Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle vicdansızlık görülmedi, diyaliz hastası depremzedeyi bile dolandırmış

3. Sayfa Haberleri

Böyle vicdansızlık görülmedi, diyaliz hastası depremzedeyi bile dolandırmış

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sosyal medya hesabı üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı veren bir şahıs vatandaşları dolandırdı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sosyal medya hesabı üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı veren bir şahıs vatandaşları dolandırdı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, diyaliz hastası depremzedeyi de dolandırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de bir şahıs sosyal medya siteleri üzerinden düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek vatandaşları dolandırdı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan araştırma neticesinde dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlının, diyaliz hastası depremzedeyi de dolandırdığı öğrenildi. - KOCAELİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title