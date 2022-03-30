Son dakika haberleri | 7 dakikada çalınan otomobil 1 saat sonra bulundu... Hırsızlık anları kamerada

7 dakikada çalınan otomobil 1 saat sonra bulundu... Hırsızlık anları kamerada

BURSA Bursa'da 7 dakika içerisinde çalınan otomobil İznik Polisi'nin müthiş takibiyle 1 saat sonra bulundu. Soğuk kanlı hırsızın otomobili çaldığı anlar kameraya yansıdı.

İznik ilçesinde evinin önünde bulunan otomobili 7 dakika içerisinde çalınan adam neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre, traktörünü garaja sokmak için otomobili dışarı çıkaran adam, traktörü garaja park ettikten sonra otomobiline binmek için gittiğinde yerinde göremedi. Hemen komşusunun güvenlik kameralarını inceleyen adam, aracının çalındığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu otomobilin İznik yolu üzeri ormanlık alanda ilerlediğini tespit eden ekipler arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Aradan geçen bir saatin sonunda otomobil kapıları açık halde ormanlık alan içerisinde bulundu. Aracının bulunmasına sevinen adam emniyet güçlerine teşekkür etti.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.