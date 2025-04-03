Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

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Boykot Soruşturmasında 11 Kişi Gözaltına Alındı

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Sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 11'i İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma, nefret ve ayrımcılık suçlamalarıyla başlatıldı.

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan boykot soruşturmasında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan boykot soruşturmasında bu sabah; Bekir A. (26), Yeliz A.(24), Mehmet E.C.(50), Berna G.K.(50), Ömer Ç.(38), Şenay A.(43), Aslı Y.(37), Muhammet E.Ö.(34), Ceren Ö.(25), Damla K.(41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı şüpheliler Fatih'teki Vatan Yerleşkesine götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ederken, 5 kişiyi arama çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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