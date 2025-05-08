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Boyabat'taki Sel Felaketi: Araçlar Sular Altında Kaldı

Boyabat'taki Sel Felaketi: Araçlar Sular Altında Kaldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar sürüklendi ve evler su baskınına maruz kaldı. Vatandaşlar, yeterli önlem alınmadığını belirtti.

Boyabat'taki selden yeni görüntüler ortaya çıktı: Araçlar sular altında kaldı,

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Aniden bastıran sağanak, Yıldız Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar ve çöp konteynerleri sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı yollar ise çöktü.

Vatandaşlar, yaşanan sel felaketi karşısında Boyabat Belediyesinin yeterli önlem almadığını belirterek tepki gösterdi. Görüntülerde, sel sularıyla mücadele eden vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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