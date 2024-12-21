Boyabat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 37 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üst aramasında 37 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik gerçekleştirilen üst aramasında 37 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa