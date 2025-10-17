Boyabat'ta Silah ve Mühimmat Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Ekim 2025 tarihinde Boyabat ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 38 adet fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP